Vor ihrer großen Comebacktour: Die Sugababes zoffen sich

Neuer Zoff zwischen den Girls der Sugababes: Nachdem die Originalmitglieder der Band Siobhan Donaghy (40), Mutya Buena (39) und Keisha Buchanan (40) angekündigt hatten, im kommenden April auf UK-Tournee zu gehen, ließ ein aktueller Promo-Termin Fans aufhorchen. Das Trio sprach kürzlich in einem Interview mit Capital Breakfast über ihre Rückkehr in die Musikszene und entfachte dabei eine neue Fehde mit ehemaligen Bandmitgliedern. Auf die Frage, welche Besetzung die beste Version der Sugababes sei, antwortete Mutya ohne Zögern: "Die erste." Eine klare Ansage!

Im Gespräch erklärte Siobhan weiter: "Ich denke, wir haben die Band gegründet, als wir junge Teenager waren, und es wird immer etwas an den Sugababes geben, das für uns genau das ist. Es ist der Ursprung und die Essenz dessen, was wir sind." Mutya fügte hinzu: "Es ist unser Baby." Diese deutlichen Worte richteten sich an die späteren Mitglieder Heidi Range (41), Amelle Berrabah (40) und Jade Ewen (36), nachdem Gerüchte aufkamen, dass auch diese eine Tournee unter dem Namen "Sugababes" planen sollen.

Die britische Band "Sugababes", bekannt durch Hits wie "Push The Button", "Round Round" oder "Overload", wurde 1998 gegründet und hat seitdem einige Besetzungswechsel erlebt. Nachdem Siobhan 2001 die Band verließ, wurde sie durch Heidi ersetzt. Mutya machte daraufhin 2005 Platz für Amelle. Schließlich trat Jade 2009 der Band bei, nachdem Keisha die Gruppe verlassen hatte.

Getty Images Die Sugababes in Originalbesetzung im Jahr 2023

Getty Images Die Sugababes mit Heidi, Amelle und Jade 2010

