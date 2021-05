Eingefleischte Fans und Kinder der Nullerjahre dürfen sich dieses Jahr gleich auf zwei Girlband-Comebacks freuen! Nachdem bereits die No Angels im Februar angekündigt hatten, demnächst mit der Musik wieder voll durchstarten zu wollen, ziehen nun auch die Sugababes nach. Letztes Jahr war die angekündigte Reunion jedoch in Gefahr, denn: Aufgrund der derzeitigen Gesundheitskrise entschlossen sich die Bandmitglieder, vorerst nicht gemeinsam ins Musikgeschäft zurückzukehren. Doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Anlässlich ihres 20. Jubiläums bringen die Sugababes ein Jubiläumsalbum raus!

Das gab die offizielle Seite der Girlgroup jetzt auf Instagram unter dem Foto des neuen Albumcovers bekannt. "Wir sind so aufgeregt zu verkünden, dass wir eine neue Version von 'One Touch' veröffentlichen, um das 20-jährige Jubiläum zu feiern", notierte die Band unter dem Post. So hieß nämlich die erste Platte der Sugababes, die im Jahr 2000 erschienen war. "Die neue Version beinhaltet alle Tracks des Originalalbums sowie ungehörte Songs aus dem Archiv und brandneue Remixe", verrieten die Künstlerinnen bereits.

Die Fans können es kaum glauben, dass sie die "Push The Button"-Interpretinnen schon bald wieder zu hören bekommen. Unter dem Post zur Verkündung finden sich zahlreiche positive Reaktionen. "Eines der besten Alben des Jahrtausends bekommt endlich seine Anerkennung" und "Kündigt die Tour als Nächstes an", lauten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare.

Instagram / noangelsofficial Die No Angels, 2021

Instagram / siobhandonaghy Die Sugababes vor 20 Jahren

Getty Images Siobhan Donaghy, Mutya Buena und Keisha Buchanan, 2012

