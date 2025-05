Kontrolle über ihr Leben: Ex misshandelte Sugababes-Keisha

Keisha Buchanan (40) steht momentan vor Gericht: Die Frontfrau der Sugababes wirft ihrem Ex-Freund Taiwo Leo Atieno schwere Misshandlungen und Kontrolle vor. Laut ihr sei das Ganze während ihrer Beziehung von 2015 bis 2018 vonstattengegangen. Wie laut Mirror vor dem Willesden Magistrates' Court in London bekannt wurde, soll der Ex-Sportler die Sängerin mehrfach attackiert haben – einmal so heftig, dass sie anschließend medizinisch versorgt werden musste. Zudem soll Keisha während der Partnerschaft keinen freien Zugang zu ihrem eigenen Geld gehabt haben, durfte ihre Post nicht selbst öffnen und sah sich ständigen Beschränkungen bei ihrer Ernährung und ihrem Äußeren ausgesetzt.

Nach der Trennung habe Taiwo Keisha angeblich noch einige Jahre lang belästigt – im Dezember 2024 zeigte sie ihn schließlich wegen häuslicher Gewalt an. "Die Straftat ist schwerwiegend und hat der Angeklagten sowohl psychische als auch physische Probleme bereitet", erklärte der zuständige Staatsanwalt Edward Kalber dazu am heutigen Donnerstag vor Gericht. Zudem wies er auch darauf hin, wie mutmaßlich kontrolliert Keishas Ex während der Beziehung war. "Der Angeklagte wurde ärgerlich, wenn die Beschwerdeführerin roten Lippenstift trug. Er beschimpfte sie, nannte sie kitschig und sagte ihr, dass sie wie eine Prostituierte aussähe, wenn sie ihn trug", äußerte der Jurist.

Momentan befindet sich Keishas Ex-Freund in Untersuchungshaft im Südwesten Londons. Er bekannte sich vor Gericht in allen vier Anklagepunkten für nicht schuldig. Der Fall soll angeblich noch heute von der stellvertretenden Bezirksrichterin Clare Boichot verhandelt werden – wie hoch das Urteil ausfallen könnte, ist aktuell noch nicht abzusehen.

Getty Images Mutya Buena, Keisha Buchanan and Siobhán Donaghy der Sugababes bei dem Capital Summertime Ball 2024

Getty Images Keisha Buchanan im März 2025

