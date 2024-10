Großes Comeback: Die Sugababes gehen 2025 wieder auf Tour

Die Sugababes sind zurück und bereiten sich darauf vor, ab April 2025 durch Großbritannien zu touren. Die Originalbesetzung, bestehend aus Siobhan Donaghy (40), Mutya Buena (39) und Keisha Buchanan (40), wird in Städten wie London, Manchester und Cardiff auftreten. Die Vorverkaufsphase über Live Nation ist bereits gestartet, sodass Fans schnell sein sollten, um ihre Tickets zu sichern. Wie The Sun berichtet, stehen auf dem Programm einige ihrer bekanntesten Hits, darunter "Push the Button", "Too Lost In You" und "Overload".

Nachdem sich die Originalmitglieder 2019 wiedervereint haben, gingen sie bereits gemeinsam auf Tournee und begeisterten mit mehreren Auftritten im ganzen Land. 2021 brachten sie ein verspätetes Jubiläumsalbum heraus. Die Freude bei den Fans ist groß, da die Band trotz einiger Besetzungswechsel in den letzten Jahren eine große Anhängerschaft hat. Besonders die Rückkehr der Ursprungsmitglieder wird als eine Art "Wiedergeburt" der Band betrachtet. Die kommenden Konzerte versprechen eine nostalgische Reise durch die größten Erfolge der Sugababes.

Die Sugababes wurden 1998 gegründet und erlangten im Laufe der Jahre vor allem in den frühen 2000ern große Popularität. Ihr unverwechselbarer Sound und energiegeladene Performances machten sie zu einer der erfolgreichsten britischen Girlgroups. Trotz der Herausforderungen, die der häufige Wechsel der Mitglieder mit sich brachte, hat die Band eine bemerkenswerte Beständigkeit bewiesen. Fans schätzen besonders die Verbindung zwischen den drei Originalmitgliedern, die trotz schwieriger Zeiten immer wieder zueinander gefunden haben. Ihre Wiedervereinigung und die bevorstehende Tournee zeigen, dass ihre Chemie auf der Bühne ungebrochen ist.

Avalon/ Achtion Press Die Sugababes beim Mighty Hoopla Festival in London

Getty Images Die Sugababes im Jahr 2023

