Katie Price ist weiterhin auf Hilfe angewiesen. Im vergangenen Jahr erlitt das Model während eines Familienurlaubs in der Türkei eine schwere Verletzung. Bei einem vermeintlich leichten Sprung von einer Mauer brach sich die 42-Jährige beide Knöchel, musste ins Krankenhaus und anschließend mehrfach operiert werden. Auch viele Monate später leidet Katie (42) noch immer unter den Folgen der Brüche und braucht Unterstützung beim Gehen. Aktuelle Bilder zeigen sie jetzt bei vorsichtigen Schritten mit einer glitzernden Gehhilfe.

Paparazzi lichteten die fünffache Mutter beim Verlassen ihrer ehemaligen Wohnung ab. Katie trägt eine rosafarbene Jogginghose sowie einen gleichfarbigen Pullover und stützt sich vorsichtig auf eine Art Rollator. Der ist nicht nur mit funkelnden Steinchen versehen, sondern – passend zum Outfit der Britin – teilweise auch pink lackiert. Ihr Freund Carl Woods, der ebenfalls auf den Daily-Mail-Bildern, zu sehen ist, kann seiner Freundin derzeit wohl nicht unter die Arme greifen. Er trägt selbst einen Gips am rechten Arm.

"Carl hat sich drei Knochen in der Hand gebrochen, sein ganzer Arm musste in einen Gips gesteckt werden, und jetzt wartet er auf die anstehende Operation", berichtete ein Insider erst vor wenigen Tagen gegenüber The Sun. Er betonte, dass die Verletzung das Paar vor echte Probleme stelle. Carls Blessur führe dazu, dass er Katie nicht so unterstützen könne, wie er wolle.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl im Krankenhaus, August 2020

Anzeige

YouTube / Katie Price Katie Price im Krankenhaus, August 2020

Anzeige

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Carl Woods und Katie Price in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de