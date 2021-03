Unangenehmer Zwischenfall im Hause Price-Woods! Eigentlich läuft es bei Katie Price (42) und ihrem Freund Carl Woods gerade ziemlich gut: Die beiden sind nicht nur total verliebt, sondern erwarten angeblich sogar gemeinsamen Nachwuchs. Carl wurde bereits beim Kaufen eines Schwangerschaftstests abgelichtet, ein verdächtiger Post seiner Liebsten heizte die Babygerüchte weiter an. Doch anstatt freudiger Babynews gibt es jetzt ganz andere Nachrichten von Carl: Der Brite hat sich verletzt und trägt einen dicken Gips am Arm.

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, ist der 31-Jährige beim Verlassen einer Klinik zu sehen. Dort soll er wegen eines Bruchs in der Notaufnahme behandelt worden sein. Und tatsächlich: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass Carls rechte Hand und sein Unterarm bis zum Ellbogen hin bandagiert sind. "Carl hat sich drei Knochen in der Hand gebrochen, sein ganzer Arm musste in einen Gips gesteckt werden und jetzt wartet er auf die anstehende Operation", berichtet ein Insider. Wie es zu der Verletzung gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Eine ganz besonders schwierige Situation: Auch Katie hat noch immer mit den Folgen einer Beinverletzung aus dem vergangenen Sommer zu kämpfen. Zwischenzeitlich konnte das Model nicht gehen und musste im Rollstuhl sitzen. Dass jetzt auch Carl angeschlagen ist, dürfte den Alltag noch einmal erschweren. "Das ist die schlimmste Situation, die bei dem Paar eintreten konnte. Beide haben nun mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen", erklärt die anonyme Quelle.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / carljwoods TV-Star Carl Woods

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl im Krankenhaus, August 2020

