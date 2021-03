Jay Khan (38) schwelgt in Erinnerungen! Vor wenigen Tagen gab der Sänger zusammen mit Kumpel Marc Terenzi (42) bekannt: Sie gründen eine neue Boyband, die Team 5ünf heißt. Zum Start dieses neuen Lebensabschnitts reflektiert Jay noch einmal seinen bisherigen Werdegang: Von seiner einstigen Boyband US5, seiner Dschungelcamp-Teilnahme bis hin zu seiner ersten großen Beziehung im Rampenlicht. Von 2006 bis 2009 war er nämlich mit Lena Gercke (33) liiert. Nun verriet der "Bodyguard"-Interpret, wie er heute über seine ehemalige Model-Freundin denkt.

2009 musste Jay zwei große Niederlagen einstecken – seine Band US5 löste sich auf und er und die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin trennten sich. "Ich fiel in ein tiefes Loch. Meine Freundin war weg, die Band gab es nicht mehr. Ich hatte Angst, in Vergessenheit zu geraten und begann, dumme Entscheidungen zu fällen", erklärte der Musiker im Bild-Interview. Es sei keine leichte Zeit für ihn gewesen und so landete er zum Beispiel auch im Dschungelcamp, wofür er sich unter anderen Umständen wohl nicht entschieden hätte.

Und wie steht er heute zu seiner Promi-Verflossenen? "Das mit Lena ist 13 Jahre her, wir haben keinen Kontakt mehr." Trotzdem würden sie sich gegenseitig alles Gute wünschen: "Ich erinnere mich gern an unsere schöne Zeit."

Getty Images Lena Gercke und Jay Khan, 2008 bei einem Konzert von Katy Perry

Getty Images Lena Gercke und Jay Khan, 2007

Getty Images Lena Gercke und Jay Khan, 2007 beim GQ Men of the Year Award

