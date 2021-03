Eugen Lopez ist schon zum wiederholten Mal bei Temptation Island dabei! Ab Donnerstag ist die erste Folge des Fremdflirt-Formats bereits auf TVNOW verfügbar – ab dem 11. April wird die Sendung dann auch im TV zu sehen sein. Ein Single-Mann dürfte den eingefleischten Fans bekannt vorkommen: Eugen. Der Kampfsportler ist nämlich nicht zum ersten Mal als Verführer dabei. Mit Promiflash hat er über seine zweite Teilnahme gesprochen!

Im Interview mit Promiflash verrät der Reality-TV-Star, warum er bei "Temptation Island" noch mal am Start ist: Die Produktion habe seine Redensart, seine Ausstrahlung und sein Aussehen gefeiert und ihn daher direkt ein weiteres Mal angefragt. Eugen musste daraufhin nicht lange nachdenken: "Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Spaß man da drinnen hat, aber auch nicht, was für Höhen und Tiefen man dort erlebt." Er habe sich dieses Mal allerdings ohne Erwartungen in das Format gestürzt – lohnen würde es sich nämlich ohnehin: "Egal, was man erwartet, man kriegt im Endeffekt mehr. Man kann das nicht beurteilen oder beeinflussen, was am Ende passiert und was man durchlebt." Die Erfahrung sei einfach einzigartig, außerdem könne man tolle Menschen kennenlernen.

Offenbar schindete das Fitnessmodel bei seiner vergangenen TV-Runde schon reichlich Eindruck: Die anderen Verführer und auch die Paare hätten ihn nämlich schon bei der Anfangszeremonie erkannt. "Die haben das voll gefeiert, dass ich dabei bin. In der Villa kamen auch viele auf mich zu", erzählt Eugen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / eugen1gv Eugen Lopez im Fitnessstudio

Anzeige

Instagram / eugen1gv Eugen Lopez im November 2020 in Köln

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Eugen Lopez, "Temptation Island"-Boy

Anzeige

