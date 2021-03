Immer mehr Details über den Bruch zwischen RTL und Dieter Bohlen (67) kommen ans Licht! Zwei Wochen, nachdem der Sender bekannt gegeben hat, dass der Poptitan in der nächsten Staffel der Castingshow keine Rolle mehr spielen wird, folgte diese Überraschung: Das DSDS-Urgestein wird schon in den kommenden Liveshows nicht mehr in der Jury sitzen – krankheitsbedingt. Wie jetzt rauskam, soll Dieter sich vor seiner Krankmeldung noch mit dem Sender gezofft haben...

Das will Bild nun aus Produktionskreisen erfahren haben. Demnach soll Dieter seine Krankmeldung betreffend der Liveshows per Fax beim Kölner Sender eingereicht haben – nach einem Streitgespräch zwischen dem 67-Jährigen und RTL-Mitarbeitern via Telefonschalte. Diese Absage soll RTL sehr überraschend und kurzfristig getroffen haben.

Dazu passt auch die folgende Aussage eines RTL-Mitarbeiters gegenüber dem Medium: "Diese Entscheidung kam total spontan, am Dienstag wurde der Ablauf für beide Shows noch mit ihm geplant. Das wirft jetzt alles durcheinander." Wie inzwischen bekannt ist, hat der Sender aber schon Ersatz gefunden: Thomas Gottschalk (70) wird als Gastjuror für Bohlen einspringen.

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

TVNOW / Stefan Gregorowius Poptitan Dieter Bohlen

Getty Images Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen

