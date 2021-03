Kann man Dieter Bohlen (67) überhaupt ersetzen? Diese Frage stellen sich aktuelle viele Fans von DSDS! Der Grund: Der Poptitan wird nicht erst in der nächsten Staffel der Castingshow fehlen – sondern bereits in den kommenden Liveshows! Angeblich soll das DSDS-Urgestein krankheitsbedingt ausfallen. Offenbar hat der Sender RTL auch schon Ersatz gefunden. Und es ist nicht wie viele gedachte haben Ex-Juror Pietro Lombardi (28)...

Niemand Geringeres als Showmaster Thomas Gottschalk (70) wird bei den Liveshows, die diesen Samstag starten, neben Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) in der Jury sitzen! Das gab der Sender RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. "RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen und zweitens hatte ich nichts Besseres vor", erklärt Thomas ehrlich. "Die Kandidaten, die es bis hierher geschafft haben, können alle toll singen, und die Entscheidung liegt eh beim Publikum." Der 70-Jährige ist überzeugt: "Ich kann also nichts falsch machen."

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm (60) äußert sich zu diesem großen Schritt sehr diplomatisch: "Dieters Fußstapfen sind groß. Wenn einer die passende Schuhgröße hat, dann Thomas Gottschalk." Weiter beteuert er: "Ich freue mich sehr, dass Thomas spontan großen Spaß an der Idee hatte, als Gast-Juror in den beiden Liveshows einzuspringen. Mit ihm gewinnen wir einen echten Show-Giganten für DSDS, dessen Erfahrung und Kompetenz unsere Finalisten sicher noch mal beflügeln werden." Thomas Gottschalk als Ersatz für Dieter Bohlen – was sagt ihr dazu? Stimmt ab!

