Ist sein Herz vielleicht doch schon längst vergeben? Gestern Abend redete sich Bachelor Niko Griesert (30) in der Talkrunde mit Frauke Ludowig (57) und einigen seiner Rosenanwärterinnen noch um Kopf und Kragen. Was war das auch für ein Wiedersehen: Die eigentlich Auserwählte Mimi und er sind kein Paar. Zweitplatzierte Michèle scheint ein gebrochenes Herz wegen dem Osnabrücker zu haben – ihre Tränenausbrüche zeigten zumindest, dass sie noch nicht mit Niko abgeschlossen hat. Und nun das: Nur wenige Stunden nach Ausstrahlung der Wiedersehensshow sprechen die beiden telefonisch über ein Date!

Die Verabredung der beiden wurde im Voraus vor laufender Kamera bestätigt. Niko verrät im RTL-Gespräch mit Frauke, dass er noch vorhat, sich mit Michèle zu treffen. Der Moderatorin kommt da prompt die zündende Idee, bei der hübschen Dunkelhaarigen anzurufen. Gesagt, getan – Michèle verheimlicht bei dem Telefonat erst gar nicht, dass sie aufgeregt und voller Vorfreude sei, Niko zu treffen. "Also ich bin jetzt selber noch bei der Arbeit, aber danach ist er herzlich willkommen!", sagt die doppelt Verschmähte, die nun doch wieder im Spiel zu sein scheint.

Schon jetzt machen die beiden also kein Geheimnis daraus, dass sie wieder Kontakt haben. Ist es also möglich, dass Michèle bald keine Single-Lady mehr sein wird? Im RTL-Interview hatte sie erst angegeben, dass Niko und sie momentan nicht in einer Verbindung zueinander stehen. Das On-Off-Duo dürfte nach dem wohl aufregendsten Showdown in der Kuppelshow in jedem Fall noch viel Redebedarf haben.

TVNOW Niko Griesert und Michèle de Roos

TVNow Michèle de Roos und Niko Griesert in der ersten Nacht der Rosen

TVNOW Michèle de Roos und Niko Griesert in Folge fünf von "Der Bachelor"

