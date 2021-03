Im Nachhinein ist man immer schlauer. Schon in der ersten Folge der diesjährigen Bachelor-Staffel war klar: Da kennen sich zwei! Tatsächlich hatten Rosenkavalier Niko (30) und Kandidatin Michèle schon vor der Kuppelshow Kontakt. Das sorgte zwangsläufig für Verstimmung bei den anderen Frauen – insbesondere Stephie Stark (25) missfiel der Vorsprung, den Michèle gegenüber ihrer Konkurrenz hatte. Auch an den ehrlichen Absichten der Kölnerin kamen Zweifel auf. Im Finale holte Niko dann ausgerechnet Michèle zurück, die sich angesichts des Ausscheidens von Stephie schockiert zeigte. Die wiederum bedauert nun ihr Verhalten während der Aufzeichnungen.

Im offiziellen Podcast zur Show äußerte Stephie, wie schön sie es finde, dass Michèle so offensichtlich mit ihr gelitten hat. Mittlerweile ärgere sie sich darüber, nicht früher auf sie zugegangen zu sein. "Wir haben uns gegen Ende gut verstanden, ich glaube, das hat man auch als Zuschauer gesehen", erzählte die 25-Jährige. "[...] Man verfährt sich da in so eine Situation und kommt da irgendwie nicht so raus. Man macht halt manchmal Fehler, und die muss man dann auch irgendwo einsehen", zeigte sie sich daraufhin einsichtig. Sie habe ihr Verhalten gegenüber Michèle nicht genügend reflektiert.

"Es ist ja nicht ihr Fehler. Sie hat sich den Bachelor auch nicht ausgesucht, dass er jetzt hier steht und dass sie ihn vorher kannte", fasste Stephie die Geschehnisse zusammen. Michèle habe im Zuge der Rückholaktion auf ihr Herz hören müssen und müsse ihr gegenüber kein schlechtes Gewissen haben. "Es ist am Ende ja auch Niko, der seine Herzensdame finden soll", resümierte sie schließlich.

Alle Infos zu “Der Bachelor” auf TVNOW.de. Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig nochmal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen heute im Anschluss an die TV-Ausstrahlung bei RTL.de und am morgigen Donnerstag in den RTL-Magazinen.

