In der aktuellen Bachelor-Staffel ist es mal wieder passiert: Rosenverteiler Niko Griesert (30) und Kandidatin Michèle de Roos kannten sich schon vor der Sendung! Die Kölnerin und der IT-Projektmanager hatten sich über Social Media kennengelernt und eifrig Nachrichten ausgetauscht – damals wurde jedoch nichts aus der Sache. Dennoch regten Michèles Kontrahentinnen sich tierisch über ihre Vorgeschichte auf, als sie davon erfuhren. Darunter auch Stephie Stark (25): Gegenüber Promiflash verrät sie jetzt, warum Niko und Michèles früherer Online-Flirt sie gestört hat.

"Ein großes Problem stellt es für mich natürlich nicht dar. Allerdings hat sie eben eine andere Ausgangssituation als jede andere Kandidatin", stellt die 25-Jährige klar. Weiter führt Stephie aus: "Wenn man das erste Mal auf Niko trifft, dann weiß man nichts von ihm, weder seinen Namen noch sonst irgendwelche Infos." Michèle habe dadurch, dass sie schon viel über ihn wusste, einen Vorteil gehabt und weniger Zeit durch grundlegende Fragen verloren.

Was Stephie außerdem an der Situation nervt: "Zudem weiß sie eben, dass er sie toll findet, was keine von uns anderen Kandidatinnen weiß." Tatsächlich ließ Niko bereits mehrfach durchblicken, dass Michèle ihm gefällt. So betonte er bei ihrem letzten Vieraugengespräch: "Es ist ja kein Geheimnis, dass ich dich gut finde und ich habe mich halt echt gefragt: Stell dir vor, ich hätte mich mit dir getroffen... Vorher! Wäre ich dann überhaupt hier?"

