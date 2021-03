Bei Sophie Price dürfte die Geburt schon bald vor der Tür stehen. Die Halbschwester von Katie Price (42) erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Harry Brooks den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz verkündete die Britin im November ihre Schwangerschaft mit einem Ultraschallfoto und verriet gleichzeitig, dass sie in der 13. Schwangerschaftswoche sei. Ihr Kind soll im Mai das Licht der Welt erblicken. Jetzt zeigte Sophie ihren großen Babybauch.

Auf Instagram gewährt die Blondine ihre Community immer wieder Einblicke in ihren Alltag als werdende Mutter und verriet erst kürzlich, dass sie bereits das dritte Trimester erreicht hat. Auf einem Schnappschuss posiert Sophie in einem schwarz-weiß-karierten Gingham-Kleid: Mit einem Gürtel um die Hüfte setzt sie ihre beachtliche Babykugel perfekt in Szene. Dabei strahlt sie total happy mit einem No-Make-up-Look in die Kamera.

Ob im Hause Price bald noch mehr Kinder anstehen? Seit mehreren Wochen spekulieren die Fans, dass auch Katie in anderen Umständen sei und mit ihrem Freund Carl Woods Nachwuchs erwarte. Mit einem Bild, auf dem sie verdächtig ihre Hand schützend auf ihren Bauch legt, heizte sie die Gerüchte sogar noch an. "Glücklich und gesund. Es ist das beste Gefühl. Ich danke Carl, dass er ein Teil meines Lebens ist", schrieb sie dazu.

Anzeige

Instagram / sophie_pricey Sophie Price im März 2021

Anzeige

Instagram / sophie_pricey Sophie Price und ihr Partner Harry Brooks

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de