Süße Neuigkeiten aus dem Hause Price! Erst vor knapp drei Wochen verkündete Katie Price (42): Sie und ihr Freund Carl Woods versuchen, ein Kind zu bekommen. Für das einstige Boxenluder wäre es Nachwuchs Nummer sechs – bisher ist sie bereits die stolze Mutter von Harvey (18), Princess Tiaamii Crystal Esther (13), Junior Savva Andreas (15), Bunny und Jett Riviera (7). Doch bevor der Kinderwunsch der britischen Reality-TV-Darstellerin in Erfüllung geht, hat erst einmal ihre jüngere Halbschwester allen Grund zur Freude: Denn Sophie ist schwanger!

Mit einem Bild auf ihrem Instagram-Account macht die 30-Jährige die frohe Botschaft publik. Zu einem Schnappschuss, der sie und ihren Partner Harry Brooks zeigt, wie sie freudestrahlend in einem Auto sitzen und Ultraschallbilder hochhalten, schreibt Sophie: "Ich bin in der 13. Schwangerschaftswoche und einfach so verdammt müde." Im Mai 2021 soll ihr kleiner Sonnenschein auf die Welt kommen, wie die Halbschwester des ehemaligen It-Girls verrät. Es ist das erste Kind für sie.

In der Kommentarspalte von Sophies Beitrag sammeln sich schon die ersten Glückwünsche zum Babyglück von ihren knapp 41 Tausend Followern. Sogar ihr Ex-Schwager Kieran Hayler (33), der Vater von einem ihrer Neffen und einer ihrer Nichten, schreibt: "Oh, mein Gott! Ich gratuliere euch, Soph und Harry."

MEGA Carl Woods und Katie Price

Instagram / sophie_pricey Sophie Price und ihr Partner Harry Brooks im Oktober 2020

Instagram / sophie_pricey Sophie Price, Halbschwester von Katie Price

