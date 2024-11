Zweites Kind von Katie Price' Schwester kommt heute zur Welt

Sophie Price steht kurz davor, ihr zweites Kind in den Armen zu halten. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Harry Brooks machte sie sich heute auf den Weg ins Krankenhaus, um ihre kleine Tochter per geplantem Kaiserschnitt zur Welt zu bringen. Auf Instagram teilte die Schwester von Reality-TV-Star Katie Price (46) ein Polaroid-Foto mit ihrem Mann und schrieb dazu: "Heute ist der Tag... Wir sehen uns auf der anderen Seite." Das Paar freut sich darauf, seine Familie zu erweitern – und Söhnchen Albert, der im Mai 2021 geboren wurde, zum großen Bruder zu machen.

Bereits im Mai hatte die 34-Jährige die frohe Botschaft ihrer zweiten Schwangerschaft im Netz bekannt gegeben. Mit einem strahlenden Familienfoto und den Ultraschallbildern in der Hand verkündeten sie und Harry: "Runde zwei... Ankunft im November 2024." Während ihrer Schwangerschaft hielt sie ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden und sprach offen über ihre Emotionen und Erfahrungen. Sie berichtete von ihren Vorbereitungen auf die Geburt und den Gesprächen mit dem Krankenhaus über ihre Geburtsoptionen. Obwohl sie zunächst hoffte, auf natürlichem Wege zu entbinden, entschied sie sich schließlich für einen geplanten Kaiserschnitt.

Anders als Sophie hat Katie bereits zahlreiche Schönheitsoperationen hinter sich. Die 46-Jährige ist bekannt für ihre Leidenschaft für plastische Chirurgie – darunter Facelifts und mehrere Brustoperationen. Dennoch hat sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" zugegeben, dass sie sich wünscht, das "natürliche Aussehen" ihrer Schwester zu haben. Trotz äußerlicher Unterschiede betonte Katie, wie "ähnlich" sie sich in ihren Verhaltensweisen und Eigenheiten sind.

Instagram / sophie_pricey Polaroid-Foto von Sophie Price und ihrem Ehemann Harry Brooks

Instagram / katieprice Katie und Sophie Price, Schwestern

