Eigentlich dürfte man meinen, Karl Jeroboan hat bei DSDS nichts zu befürchten. Der Sport- und Gesundheitstrainer aus Düren macht in diesem Jahr zum zweiten Mal bei DSDS mit und hatte schon gleich bei den Castings für einen magischen Moment gesorgt: Seine Interpretation von Lewis Capaldis Song "Bruises" hatte Dieter Bohlen (67) so gut gefallen, dass der ihm seine goldene CD überreicht hatte. Seitdem sang er sich souverän Runde für Runde weiter und steht nun in den Liveshows – ob er deshalb schon mit dem "Superstar 2021"-Titel rechnet?

In einem Gespräch mit Promiflash erklärt der Familienvater jetzt: "Ich will natürlich gewinnen, ich will der nächste Superstar werden! Aber ich unterschätze auch die anderen Kandidaten nicht." Da darüber hinaus die Entscheidung über das Weiterkommen der Sänger in den Liveshows bei den Zuschauern liege, könne Karl nur abwarten, was passieren werde. "Das Einzige, was ich tun kann, ist 100 Prozent zu geben und mit Herz und Seele zu singen", erklärt er.

Wie Karl fällt es auch seinem DSDS-Buddy Starian Dwayne McCoy schwer, seinen DSDS-Erfolg vorauszusagen. Die übrigen Kandidaten seien "alle auf einem Level", weshalb "alle die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Chancen" hätten. Kevin Jenewein hat es ebenfalls bis in die Liveshows geschafft, sieht sich jedoch nicht in der "Favoritenrolle". Dass er durch DSDS nun aber zahlreiche neue Fans und eine große Reichweite auf Instagram und Co. hat, mache ihm "wirklich Mut".

Karl Jeroboan, DSDS-Kandidat

Karl Jeroboan bei DSDS 2021

Karl Jeroboan, Sport- und Gesundheitstrainer

