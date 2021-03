Jana Ina Zarrella (44) sorgt am Wochenende für einen echten Love Island-Hammer: Die schöne Brasilianerin ist nicht mehr länger die Moderatorin der Show! Nach fünf Staffeln, in denen das Model durch die Sendung führte, hängt die Frau von Giovanni Zarrella (43) den Job an den Nagel. In einer Pressemeldung von RTL2 erklärt Jana Ina die Gründe für ihren Abschied: "Die Trennung von meinen Liebsten über mehrere Produktionswochen ist für mich als Zweifachmutter und Familienmensch nicht einfach!"

