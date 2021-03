Jana Ina Zarrella (44) zieht einen Schlussstrich! Am Montag findet das Finale der fünften Love Island-Staffel statt. Wie schon in den Jahren zuvor begleitete die Moderatorin die Singles dabei, wie sie sich streiten, versöhnen – und bestenfalls verlieben. Aufgrund des großen Erfolgs findet noch in diesem Jahr eine weitere Ausgabe der Kuppelshow statt – dann jedoch ohne Jana Ina. Die Beauty legt ihren Moderationsposten ab!

Nach fünf Staffeln verlässt Jana Ina "Love Island" – und zwar für ihre Familie. "Die Trennung von meinen Liebsten über mehrere Produktionswochen ist für mich als Zweifachmutter und Familienmensch nicht einfach", erklärt die 44-Jährige gegenüber Bild am Sonntag. Üblicherweise wird die Kuppelshow auf Mallorca gedreht, aktuell erstmals auf Teneriffa. Jedenfalls immer weit weg von ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (43), ihrem Sohn und ihrer Tochter. "Mit zwei Staffeln im Jahr ist die Trennung zur Familie doppelt groß", gibt die Brünette zu.

Traurig scheint Jana Ina über diese Entscheidung nicht zu sein – ihre Kids lassen ihr dafür zumindest keine Zeit. "Als ich sie fragte, ob sie glücklicher wären, wenn ich beruflich nicht mehr für ein paar Wochen weg sein würde, jubelten sie. Das war für mich der entscheidende Moment", verrät die TV-Bekanntheit.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im August 2020

Anzeige

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de