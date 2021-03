Ist Vincent Lange etwa frisch verliebt und neu vergeben? Der Student nahm an der zweiten Staffel von Deutschlands erster schwuler Dating-Show Prince Charming teil. Dort schaffte er es zwar bis ins Finale – ging dann am Ende aber leer aus. Alexander Schäfer entschied sich für Lauritz Hofmann. Seitdem war es um Vincents Liebesleben eher ruhig bestellt. Jetzt sieht es aber ganz so aus, als hätte Vincent einen neuen Boy an der Angel – und der fasst ihn auf einem Bild sogar in den Schritt.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der in Deutschland geborene Wahlengländer nun zwei heiße Aufnahmen von seiner Couch. Auf den Bildern trägt Vincent ein sehr laszives Outfit. Dieses Ensemble besteht aus einem schwarzen, zeigefreudigen Netzhemd und einem gleichfarbigen Schlüpfer. Dazu schrieb er: "Und wer macht euch so spitz?" In der Tat ist noch eine fremde Hand mit auf dem Bild, die ihm forsch in den Schritt greift. Darauf markierte Vincent ein Fakeprofil, das "Mein Boyfriend" heißt. Sieht also ganz so aus, als gäbe es einen neuen Mann in seinem Leben.

Während der Zeit bei "Prince Charming" sorgte Vincent ebenfalls mit einem Höschen für Aufsehen. Für ein Stranddate borgte er sich einen knappen Slip von Konkurrent Lauritz – brachte ihm den Schlüpfer aber mit Lusttropfen besudelt zurück.

Instagram / vinnimann Vincent Lange, 2021

Instagram / vinnimann Vincent Lange, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW Vincent und Alex bei "Prince Charming"

