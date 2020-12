Beim Gedanken an den Prinzen bleibt wohl kein Höschen trocken! Weil die Prince Charming-Jungs beim Stranddate mit Alexander Schäfer auch mit ihren Bade-Outfits punkten wollten, durfte sich der eine oder andere von Konkurrent Lauritz (28) aushelfen lassen, der kurzerhand einen Badeshorts-Verleih eröffnete. Doch seine Großzügigkeit dürfte der Bartträger wenig später vielleicht wieder bereut haben: Vincent bringt sein Höschen samt einer feuchten Hinterlassenschaft zurück.

Das Rendezvous am Wasser war zwar in einer großen Runde gestartet, hat sich aber später zum Einzeldate für Vincent entwickelt. Während der Rest der Truppe zurück in die Villa musste, konnte er Alex mit romantischen Klängen auf der Ukulele verzaubern und daraufhin wild mit dem Prinzen knutschen und kuscheln. Und das hat dem Studenten offenbar Lust auf mehr gemacht. Nach dem Date gibt er Lauritz dessen Badehose zurück und gesteht: "Deine Hose hat anscheinend geholfen. Vielleicht riecht die noch ein bisschen nach Alex. Vielleicht ist da noch ein bisschen Vorsaft dran."

Für den Frankfurter ist nach dem Lusttropfen-Dilemma klar: Die Badehose kann vorerst nicht wieder getragen werden. "Die muss erst mal in die Wäsche – Reinigung!", ruft er und lauscht gespannt Vincents Erzählungen von der intensiven Zweisamkeit am Beach. "Ich bin dageblieben und dann ging es direkt an die Ukulele. Ich hab ein schönes Lied gesungen, er hat mitgesungen, hat mich sehr intensiv angeguckt und dann gab es als Danke einen Schmatzer", erinnert sich der 23-Jährige, verrät aber nicht, wie wild es auf den Badetüchern tatsächlich zugegangen ist.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

TVNOW Die "Prince Charming"-Jungs beim Gruppendate

TVNOW Lauritz, Arne, Jacob und Vincent beim "Prince Charming"-Date

TVNOW Alexander Schäfer und Vincent Lange

