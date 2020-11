Na hoppla – Vagina-Talk bei Prince Charming? Am Montag lief die fünfte Folge der zweiten Staffel des ersten schwulen Dating-Formats Deutschlands auf Vox. Die Show wurde bereits um eine dritte Staffel verlängert. Einer der verbliebenen Teilnehmer ist der Student Vincent Lange, der bislang noch nicht sehr viel Sendezeit bekam. In der Folge vom Montag machte der Blondschopf nun eine sehr intime Offenbarung, die mit dem anderen Geschlecht zu tun hat – und zog damit alle Aufmerksamkeit auf sich.

Mit ein paar Krawatten-Kontrahenten unterhielt sich Vincent darüber, wer von ihnen schon mal Sex mit einer Frau hatte – und ließ dann die Bombe platzen: Er kam tatsächlich noch nie mit einem weiblichen Geschlechtsteil in Berührung. Das macht ihn zu einem sogenannten Platinum Gay: "Weil ich durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen bin. Ich bin also noch nie mit einer Vagina in Berührung gekommen." Schwule Männer, die zwar auf natürlichem Wege geboren wurden, aber sonst auch noch nie etwas mit einer Frau gehabt haben, würden hingegen Golden Gays genannt.

Er selbst findet diese Labels aber nicht unbedingt gelungen. "Es ist halt spannend, weil wir Schwulen uns gerne in Schubladen stecken wollen oder bestimmte Sachen besonders zelebrieren wollen, aber es ist jetzt nichts Besonderes irgendwie im Leben, wenn man das über sich sagen kann", erklärte er später.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Vincent

TVNOW Szene aus "Prince Charming" Staffel zwei

Instagram / vinnimann Vincent Lange, 2020 in London

