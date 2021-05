Kim Tränka ist der neue Prince Charming! Die beliebtesten Ex-Kandidaten nehmen den Neuling

für Promiflash unter die Lupe. "Worüber ich so lachen musste: Das ist jetzt wirklich mal ein Prinz, der mich optisch an den Prince Charming aus 'Shrek' erinnert. Der hat doch auch so lange blonde Haare", findet zum Beispiel Aaron Koenigs (26). TV-Kollege Sam Dylan (30) ist ebenfalls etwas abgeturnt von der langen Mähne. Bei dem Cast von Staffel zwei kommt Kim dagegen viel besser an. "Ich freue mich extrem auf die dritte Staffel ‘Prince Charming’ und bin sehr gespannt auf den neuen Prinzen Kim. Er wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch, authentisch, bodenständig, gebildet und ist auch sehr hübsch", verriet Vincent Lange. Gino Bormann (33) und Florian Kunze-Forrest würden den Hottie am liebsten gleich vernaschen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de