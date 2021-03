Cindy meldet sich nach den überraschenden News bei ihren Fans! Die The Biggest Loser-Kandidatin nutzte die Bühne des Staffelfinales, um süße Neuigkeiten zu verkünden: Sie erwartet mit ihrem Verlobten Tamba Nachwuchs! Weitere Details behielt sie für sich, verriet aber, dass es sehr "überraschend" gewesen sei. Nach der Ausstrahlung veröffentlichte die 24-Jährige jetzt allerdings ein erstes Babybauchfoto – und plauderte ein bisschen was aus.

"Endlich ist das Geheimnis gelüftet. Es war so schwer, das alles zu verheimlichen. Ich bin überglücklich, dass sich mein größter Wunsch erfüllt hat. In mir wächst ein Wunder", schreibt Cindy auf Instagram. Es sei alles so schnell gegangen – eigentlich habe sie bis zum Showdown 30 Kilogramm weniger wiegen wollen, statt sechs Kilo mehr! "Hat ja einen schönen Grund", betont sie allerdings. Nach der Schwangerschaft wolle sie dann wieder Gas geben und versuchen, ihr Wunschgewicht zu erreichen.

Zudem verrät die Altenpflegerin in Ausbildung, wie weit fortgeschritten die Schwangerschaft schon ist: Sie sei im sechsten Monat. Offenbar wissen die werdenden Eltern noch nicht, welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind hat, denn sie ergänzt den Netzbeitrag durch die Hashtags: #mädchenoderjunge #egalhauptsachegesund.

Instagram / cindy_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Cindy mit ihrem Verlobten

"The Biggest Loser", SAT.1 Cindy bei "The Biggest Loser"

SAT.1 Marion Luck und Cindy bei "Lucky Loser"

