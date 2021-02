Welche beiden Kandidaten haben es nicht in die nächste Runde geschafft? Heute flimmerte die achte Folge von The Biggest Loser über die heimischen Fernsehbildschirme. Zehn Kandidaten gaben in den schweißtreibenden Challenges wieder alles und versuchten, zusammen mit ihren Partnern auf der Waage das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Doch auch dieses Mal muss ein Pärchen am Ende der Woche die Show verlassen.

Cindy und Pati blieben beim Wiegen unter der gelben Linie und müssen sich aus dem Diät-Camp verabschieden. Cindy konnte 2,2 Kilogramm abnehmen – und ist sichtlich enttäuscht. "Sie hat in dieser Woche mehr gearbeitet als jemals zuvor, aber manchmal kann man seinen Körper einfach nicht austricksen", weiß Coach Ramin Abtin (48). Die Altenpflegerin in Ausbildung kämpft neben ihrem Übergewicht auch mit Wassereinlagerungen, die das Ergebnis auf der Waage beeinflussen.

Auch Pati kann das Ruder leider nicht mehr rumreißen. Die 33-Jährige nimmt in der vergangenen Woche 1,8 Kilogramm ab – das reicht nicht für ein Weiterkommen. Trotzdem ist sie stolz auf sich: "1,8 Kilogramm ist für mich ein Spitzenergebnis für meine Verhältnisse. Ich bin auch die leichteste im Camp", erklärt sie. Doch zufrieden oder nicht – das Zweierteam ist nach seinem Exit sichtlich geknickt und verabschiedet sich unter Tränen von seinen Mitstreitern.

