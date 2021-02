Cindy kann mächtig stolz auf sich sein! Die 24-Jährige war in diesem Jahr Teil von The Biggest Loser – und sagte ihrem Übergewicht in dem TV-Format den Kampf an. Über mehrere Wochen biss sie sich durch – doch in der vergangenen Folge reichte die Zahl auf der Waage nicht mehr aus. Bis zu ihrem Exit hat sie aber schon ordentlich die Pfunde purzeln lassen. Das Ergebnis ihrer Zeit im TV-Camp präsentiert sie nun im Netz!

Mit einer Fotocollage auf Instagram macht Cindy einen Vorher-Nachher-Vergleich – und das Ergebnis ihres Abnehmerfolgs ist unverkennbar! "208 kg vs. 154 kg. Finde, das lässt sich schon mal sehen", ist sie sichtlich stolz auf sich. Mit ihren Followern teilt sie zudem einen ganz besonderen Moment nach ihrer Gewichtsabnahme: "Das größte Erlebnis war für mich, dass ich mit meinem Verlobten endlich mal einen Partnerlook habe, da ich einfach wieder in Kleidung reinpasse, die ich nicht online bestellen muss", strahlt sie.

Für ihre Zeit in der TV-Show ist die Altenpflegerin in Ausbildung total dankbar. Im Gespräch mit Promiflash blickt sie noch mal auf ihre Teilnahme zurück und ist sich sicher: "Ich hätte alles genauso gemacht, wie ich es gemacht habe: einfach gekämpft und nie aufgegeben." Dass es für sie auf der Waage von Anfang an nicht leicht werden würde, sei ihr bewusst gewesen. Sie hätte ein hohes Ausgangsgewicht gehabt und zudem mit Wassereinlagerungen gekämpft.

"The Biggest Loser", SAT.1 Cindy bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidatin Cindy

"The Biggest Loser", SAT.1 Chanté, Ole und Cindy bei "The Biggest Loser"

