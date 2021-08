Cindy hat allen Grund zur Freude! Die 24-Jährige nahm Anfang des Jahres an The Biggest Loser teil und kämpfte in der Show gegen ihr Übergewicht. Nach ihrem Erfolg im Abnehmcamp hatte sie allerdings auch einen anderen Grund der positiven Aufregung: Sie erwartete mit ihrem Verlobten Tamba Nachwuchs! Nachdem sie sich während ihrer Schwangerschaft komplett auf Social Media zurückgezogen hatte, machte sie nun die Geburt ihres Kindes publik!

"Willkommen auf der Welt, Kleiner", schrieb Cindy am vergangenen Dienstag in ihrer Instagram-Story. Mit der Verkündung der Geburt machte die frischgebackene Mutter erste Details öffentlich: Cindy hat einen Jungen bekommen, dieser hat bereits am 3. August das Licht der Welt erblickt. Auch den Namen gab sie preis: Liam Jamel.

Ob Cindy bald Einblicke in ihren Mama-Alltag geben wird, bleibt abzuwarten. Das letzte Mal hatte sie sich im März bei ihren Followern gemeldet, nachdem sie im "The Biggest Loser"-Finale verraten hatte, dass sie schwanger ist. "Ich bin überglücklich, dass sich mein größter Wunsch erfüllt hat", zeigte sie sich damals total happy über ihren Familienzuwachs.

Instagram / cindy_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Cindy, März 2021

Instagram / cindy_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Cindy mit ihrem Verlobten

"The Biggest Loser", SAT.1 Cindy bei "The Biggest Loser"

