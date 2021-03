Da rücken die Zahlen auf der Waage auf einmal in den Hintergrund! Heute Abend läuft das lang erwartete große Finale von The Biggest Loser. Sämtliche Bewohner des Abnehm-Camps auf der griechischen Insel Naxos finden sich ein letztes Mal zusammen, um den Sieger dieser Staffel zu küren. Auch Cindy präsentiert beim Showdown ihren Abnehmerfolg – und hat eine überaus erfreuliche Nachricht mit im Gepäck: Die 24-Jährige erwartet mit ihrem Verlobten Tamba Nachwuchs!

"Ich werde Mama!", verrät Cindy mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und kann die Freudentränen schließlich nicht mehr zurückhalten. Auch Camp-Chefin Christine Theiss (41) ist von den Babynews total ergriffen und kämpft mit ihren Emotionen. Den Zuschauern gibt die Altenpflegerin in Ausbildung einen kleinen Einblick: "Es war überraschend. Ich hab mich gewundert, warum ich so bin. Tamba hat auch immer gesagt: 'Irgendwas stimmt mit dir nicht.' Dann habe ich einen Test gemacht und der war positiv!"

Auch dem im Studio anwesenden werdenden Vater sieht man seine Freude sofort an. Er lächelt von einem Ohr zum anderen und macht seiner Partnerin eine romantische Liebeserklärung: "Ich möchte gerne sagen: Cindy, du hast mein Leben verändert. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dir, sehr stolz. Ich liebe dich."

"The Biggest Loser" – das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

