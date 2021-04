Kylie Jenner (23) weiß, wie sie ihre Fans begeistern kann! Immer wieder setzt die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin ihren Body mit sexy Outifts in Szene. Erst vor wenigen Tagen ließ sie sich in Los Angeles in einem weitestgehend transparenten Look ablichten – blickdicht waren nur ihr Crop-Top und ihr Minirock. Doch auch im Netz präsentiert Kylie ihren Körper offensichtlich nur allzu gerne: Auf ihrem neusten Schnappschuss trägt sie einen hautengen Anzug!

Auf Instagram teilte die Mutter einer Tochter eine Reihe von Bildern, auf denen sie in einem Einteiler mit Galaxie-Muster posiert, der ihre Kurven noch einmal besonders zur Geltung bringt. Dazu kombiniert sie eine kleine rosafarbene Tasche und Metallic-High-Heels. Sie selbst beschrieb die Aufnahmen mit den Worten "von einem anderen Planeten" und "bis zum Mond und zurück."

Ihre Fans sind von diesen Aufnahmen wieder einmal richtig aus dem Häuschen und überhäufen die 23-Jährige mit Komplimenten. "Wow, du bist so hübsch", lautete nur eines davon. Einige Follower nehmen ihr Outfit jedoch auch zum Anlass, um darüber ein paar Scherze zu machen. Einer kommentierte beispielsweise: "Ich sehe den Mars." Ein anderer fragte sich dagegen, was Kylie mache, wenn sie in dem Anzug mal auf die Toilette müsse.

iamKevinWong.com / MEGA Kylie Jenner im März 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Social-Media-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im März 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Social-Media-Star

