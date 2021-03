Hot, hotter, Kylie Jenner (23)! Die jüngste Tochter aus dem Kardashian-Jenner-Clan ist schon seit vielen Jahren für ihren ziemlich auffälligen und heißen Look bekannt. Ob gewagte Lack-Leder-Kombi, ultraknapper Bikini oder Spitzenunterwäsche – der Jungunternehmerin ist kein Outfit zu krass. Doch vor wenigen Tagen legte sie noch eine Schippe drauf: Kylie rockte einen transparenten Look, der alle Blicke auf sich zog!

Am Donnerstagabend erwischten Paparazzi die Mutter der kleinen Stormi Webster (3) auf dem Weg zu Justin Biebers (27) Release-Party in West Hollywood. In ihrem Outfit, bestehend aus einem roten Crop-Top, einem passenden Höschen und einem rot-transparenten Einteiler, war die 23-Jährige der Hingucker der Party. Ihren extravaganten Style rundete Kylie mit einem langen Mantel in Rot ab. Ihre Schwester Kendall (25) hingegen ging es etwas legerer an. Sie kombinierte zu einem Minirock ein weißes T-Shirt und einen lässigen Ledermantel.

Dass Kylie aber nicht nur in Sachen Klamotten viel herumexperimentiert, dürfte ihren Fans nicht unbekannt sein – denn die Make-up-Mogulin liebt es auch, ihre Frisuren immer wieder neu zu erfinden. Der wohl grellste Look der Keeping up with the Kardashians-Beauty in den vergangenen Monaten: ihre dunkelrote Mähne.

Rachpoot/MEGA Kylie Jenner, Reality-Star

Rachpoot/MEGA Kendall Jenner, Model

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2021

