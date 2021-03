Was für ein cooles Mutter-Tochter-Gespann! Die Reality-TV-Ikone Kylie Jenner (23) und ihr putziger Nachwuchs Stormi (3) bewiesen in der Vergangenheit schon öfter: Sie sind ein absolutes Dream-Team. So posieren die beiden etwa im Partnerlook für Social Media – oder zeigen sich beim Herumalbern auf Stormis üppiger Geburtstagsfete. Da ist es doch gleich umso spannender, die beiden Stars mal bei ganz alltäglichen Dingen zu beobachten, die jeder so tut: Kylie und Stormie wurden nun ganz unglamourös in Los Angeles gesichtet, als sie ein paar Besorgungen erledigten!

Auf aktuellen Paparazzibildern flaniert das Duo lässig durch die kalifornische Großstadt. Kylie und Stormi sollen zuvor in einem Restaurant ein kleines Lunch-Date gehabt haben. Extravagante Klamotten wählten sie dafür nicht, sondern total schlicht Pullover und Jeans – nicht ganz im Partnerlook, aber immerhin in ähnlich heller Farbgebung. Besonders schnuckelig bei dem Anblick: Die 23-Jährige trug ihre Kleine die ganze Zeit auf dem Arm und Stormi schmiegte sich dabei ganz dicht an ihre Mama.

Auch wenn die beiden für das Mittagessen in der City nicht extrem aufgegestylt waren – das Händchen für Mode scheint Stormi jetzt schon von ihrer Mutter geerbt zu haben. Auch die Vorliebe für luxuriöse Güter hat sie sich wohl von Kylie abgeguckt. Denn jüngst posierte die Dreijährige mit einer Prada-Handtasche für ein Pic, das ihre Mutter dann auf Social Media teilte.

MEGA738312_004 Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, 2021

Instagram / kyliejenner Stormi Webster mit ihren Eltern Kylie Jenner und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner

