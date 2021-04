David Friedrich (31) ist offenbar vom Pech verfolgt! Erst vor wenigen Wochen gab der ehemalige Gewinner von Die Bachelorette bekannt: Er und seine Freundin Maxime Herbord (26) haben sich dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Zwar zeigte er sich auf Social Media zuletzt wieder gewohnt gut gelaunt, aber jetzt gibt es schockierende Neuigkeiten: Bei David gab es ein Feuer – aber kein Osterfeuer!

In seiner Instagram-Story postete der Eskimo Callboy-Drummer Fotos, die einen Feuerwehr-Einsatz um 6:00 Uhr morgens zeigen: "Mit diesem Osterfeuer bei mir habe ich nicht gerechnet." Wenig später berichtete er dann, was passiert war. Seine Terrasse habe mitten in der Nacht plötzlich lichterloh gebrannt. Am Abend zuvor hatten er und sein Kumpel Kamil Golik noch ein leckeres Barbecue gemacht. "Tatsächlich ist der Grill nicht schuld. Die Polizei findet jetzt heraus, was und warum da irgendetwas gefangen hat", erzählte er.

Letztendlich hätten er und sein Freund aber wirklich Glück gehabt, denn ihnen scheint es bis auf den Schock wirklich gut zu gehen. "Der Schutzengel war da", zeigte sich der Musiker dankbar. Den materiellen Schaden könne David gut verschmerzen und riet seinen Fans, gut auf sich aufzupassen, da so etwas auch böse hätte enden können.

Instagram / _david.friedrich_ Feuerwehreinsatz bei David Friedrich

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrichs Terrasse nach einem Brand

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, Metal-Drummer

