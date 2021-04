Studio statt Klassenzimmer, Klavier statt Klausuren – für Alessandro Pola stand schon während seiner Zeit bei The Voice of Germany fest, wie es für ihn im Anschluss an die Castingshow weitergehen sollte. Seinen Job als Lehrer wollte er zugunsten der Musik aufgeben. Dass ihm diese im Blut liegt, bewies er Woche für Woche und Auftritt um Auftritt. Erst im Finale musste sich der Schützling von Coach Michael Schulte (30) der "The Voice"-Konkurrenz geschlagen geben. Drei Monate liegt das Ereignis mittlerweile zurück. Im Interview mit Promiflash verriet Alessandro nun, ob sein Plan aufgegangen ist.

"So halb", berichtete der Karlsruher augenzwinkernd: "Ich habe meinen Job als Lehrer auf die Hälfte reduziert. Ich unterrichte mittlerweile an eineinhalb Tagen nur das Fach Musik." Es sei ihm in erster Linie darum gegangen, nicht mehr Klassenlehrer zu sein und so mehr Raum für seine kreativen Prozesse zu haben. "Die Kinder haben es verdient, vor allem in der heutigen Zeit, einen Klassenlehrer zu haben, der zu 100 Prozent für sie und ihre Bedürfnisse da ist", fuhr er im Gespräch mit Promiflash fort. Da dies für ihn nicht mehr möglich ist, sei er jetzt "nur noch der 'coole' Musiklehrer", erzählte er lachend.

Die vergangenen drei Monate habe er vor allem genutzt, um zu schreiben und Musik zu machen. So habe er für eine Werbekampagne der Eismarke Cremissimo den Song "Magic Of Home" neu interpretieren dürfen. "Witzigerweise bin ich mit Eis groß geworden, da meine Familie seit über 30 Jahren eine Eisdiele in der Südpfalz betreibt", schilderte Alessandro.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Alessandro Pola im Halbfinale von "The Voice of Germany"

Anzeige

Sascha Schäfer Alessandro Pola, ehemaliger "The Voice of Germany"-Finalist

Anzeige

Instagram / alessandropolaofficial Alessandro Pola, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de