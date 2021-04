So ganz aufgegangen ist sein Plan nicht. Schon vor dem Finale von The Voice of Germany stand für Alessandro Pola fest, dass er seine Zukunft der Musik widmen möchte. Seinen Job als Lehrer wollte er dafür an den Nagel hängen. Drei Monate nach dem Ende der Show unterrichtet Alessandro noch immer – allerdings nur an eineinhalb Tagen pro Woche. Die neu hinzugewonnene Zeit hat er genutzt. Im Promiflash-Interview verrät Alessandro, dass er kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Songs steht, in dem er vom Vergessen der Liebe singt.

"Inspiriert hat mich eine Dokumentation über Demenz, die mich persönlich sehr getroffen hat, da meine Großmutter sehr dement war", erzählt er. Es habe Situationen gegeben, in denen sie ihn angeschaut und ihren verstorbenen Ehemann gesehen habe. Seine Single "Thinking About You" sei daher aus der Perspektive eines Demenzkranken gestaltet, der sich nicht mehr an seine große Liebe erinnern kann. "Was im ersten Moment wie ein klassischer 'Heartbreak Song' klingt, ist in Wahrheit eine sehr traurige Liebesgeschichte", sagt Alessandro im Gespräch mit Promiflash.

Der Song werde in den kommenden Wochen erscheinen. Noch in diesem Jahr sollen dann weitere Singles folgen, die zusammen auf einer EP landen. Ob es auch ein Album gibt, wisse er noch nicht. "Ich schreibe gerade wirklich viel, also genügend Material hätte ich schon", macht Alessandro seinen Fans dann doch ein wenig Hoffnung.

Instagram / alessandropolaofficial Alessandro Pola, Musiker

Sascha Schäfer Alessandro Pola, Musiker

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Alessandro Pola im Halbfinale von "The Voice of Germany"

