Michael Schultes (30) Finalist steht fest! Der Musiker, der selbst durch The Voice of Germany bekannt wurde, durfte in der Talentshow in diesem Jahr eine große Rolle übernehmen: Als Coach der Comeback Stage holte er ausgeschiedene Kandidaten zurück in den Wettbewerb. Zwei von ihnen durften nun im Halbfinale live performen: Mickela Löffel, die keinen einzigen Buzzer in der Blind Audition bekam, und Alessandro Pola, der erst im Sing-off rausflog – doch nur einer von ihnen schaffte es ins Finale!

Alessandro machte den Anfang: Der Lehrer mit der ruhigen Stimme sang den Hit "Drops of Jupiter" und spielte dazu am Piano. Besonders sein Coach Michael zeigte sich davon gerührt: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist unfassbar, was er auf die Bühne bringt!" Anschließend musste sich dann aber auch Mickela beweisen. Die Blondine stimmte den Song "Eiserner Steg" von Philipp Poisel (37) an. "Sie hat eine unfassbare Ausstrahlung!", staunte ihr Mentor Michi anschließend. Doch welches Talent aus der Comeback Stage steht nun im Finale? Die Zuschauer entschieden sich für Alessandro!

Somit stehen inzwischen die Finalisten aus drei Teams fest: Nico Santos (27) zieht mit dem Duo Mael und Jonas in den finalen Kampf, Yvonne Catterfeld (41) und Stefanie Kloß (36) schicken Oliver Henrich ins Rennen. Für Letzteren ist es bereits die dritte Chance: Der Berufsmusiker wurde im Battle durch einen Steal Deal gesichert, nach dem Aus im Sing-off rückte er für den erkrankten Noah Sam Honegger nach.

