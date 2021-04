Er kann es nicht lassen! Dass Hollywoodstar Sylvester Stallone (74) für immer mit seiner berühmtesten Rolle, dem Boxer Rocky Balboa, verbunden bleiben wird, ist klar. Auch im stolzen Alter von 74 Jahren denkt das Schauspielurgestein deshalb noch lange nicht daran, Rocky in Rente zu schicken. Ganz im Gegenteil – Sly hat bereits konkrete Vorstellungen, wie es mit seinem Alter Ego weitergehen soll: Rockys Vorgeschichte soll als Serie verfilmt werden!

Die Reihe gehört ohne Zweifel zu den Kultstorys der Filmgeschichte. Nach sechs Teilen, in denen "Rocky"-Erfinder Sylvester den Hauptcharakter verkörperte und zwei Teilen "Creed", in denen das Muskelpaket nur noch als Mentor dabei war, dachten viele Fans, die Geschichte sei auserzählt. Doch da haben sie die Rechnung ohne Sly gemacht: Auf seinem Instagram-Account gewährt der Regisseur seinen Followern Blick auf die handschriftlichen Drehbücher einer neuen "Rocky"-Serie! Dazu schreibt er: "Das ist bisher der vielleicht merkwürdigste Post. Ich habe heute Morgen begonnen, eine Abhandlung für ein 'Rocky'-Streaming-Prequel zu schreiben. [...] Hier ist ein kleiner Einblick in den Beginn meines kreativen Schreibprozesses. Ich hoffe, es wird verwirklicht."

Der Filmemacher gibt sich hoffnungsvoll, dass es zur Umsetzung seines neuen Herzensprojekts kommen wird. Allerdings wird er die Rolle des beliebten Filmprotagonisten wohl nicht selbst übernehmen können: In der Vorgeschichte soll Rocky nämlich 17 Jahre alt sein – Sylvester, der für sein Alter zwar noch top in Form ist, wird wohl höchstens in einer Gastrolle in Erscheinung treten. Für den Filmstar war die Bekanntgabe der News offenbar wahnsinnig aufregend – er ging danach erst mal eine Runde angeln, um den Kopf freizubekommen.

United Archives GmbH/ActionPress Sylvester Stallone als Rocky Balboa in "Rocky", 2006

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Sylvester Stallone, März 2014

