Sylvester Stallone begeistert die Fans mit seinen Tanzvideos

Sylvester Stallone (78) sorgt mit seinen Tanzkünsten für Begeisterung in den sozialen Medien. Der berühmte Schauspieler, bekannt aus den Klassikern "Rocky" und "Rambo", teilte amüsante Videos auf Instagram. In einem davon tanzt er zu Smokey Robinson & The Miracles' "More Love". "Ich wurde bei einer Anprobe für ein bevorstehendes Projekt überrascht - toller Song!", schrieb Sylvester dazu. Nicht nur seine Fans sind von seinen Tanzkünsten beeindruckt, sondern auch seine Ehefrau Jennifer Flavin (56) zeigt sich begeistert. Jennifer, mit der Stallone seit 27 Jahren verheiratet ist, kommentierte liebevoll: "Mein Lieber hat immer noch die Moves!"

Neben seiner viralen Tanzeinlage macht Sylvester derzeit auch mit seiner Serie "Tulsa King" von sich reden, wie OK! Magazine berichtet. Die Serie hat sich zu einem vollen Erfolg entwickelt und Fans sind gespannt, ob es eine dritte Staffel geben wird. Offiziell wurde die Serie noch nicht verlängert, doch Stallone selbst hat kürzlich angedeutet, dass neue Episoden in Arbeit wären. In einem Social-Media-Post zeigte sich der Actionstar stolz: "Ich bin begeistert und so stolz auf unsere Besetzung, denn unsere Show hat im Vergleich zum letzten Jahr um 75 Prozent zugelegt."

Sylvester, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Produzent Karriere gemacht hat, zeigt damit, dass er sowohl beruflich als auch privat noch erfolgreich ist. Sein ständiges Engagement und seine Vielseitigkeit schaffen es, verschiedene Generationen gleichermaßen zu begeistern. Mit seiner humorvollen und bodenständigen Art hat er über Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Beziehung zu Jennifer hat, trotz einiger Turbulenzen, Bestand. Das zeigt, dass Sylvester nicht nur auf der Leinwand ein Kämpfer ist: Ihre geplante Scheidung im vergangenen Jahr wurde abgesagt.

Getty Images Jennifer und Sylvester Stallone, amfAR-Gala 2024

ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982

