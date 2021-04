Seit sieben Monaten ist Maren Wolf (28) stolze Mama eines Sohnes. Lyan River erblickte im August 2020 das Licht der Welt und entwickelt sich einfach prächtig. In einem neuen YouTube-Video verrät die Influencerin jetzt einiges über ihren Sohnemann. "Lyan ist ein aufgewecktes, ganz liebes und fröhliches Baby. Ich muss sagen, wir haben so diese Art Baby bekommen, das einen dazu anheizt zu sagen: Och, Baby Nummer zwei kann direkt kommen, weil Baby Nummer eins halt so easy ist", plaudert die 28-Jährige aus. Ihr kleiner Mann habe zudem schon sieben Zähne und sei kurz davor, mit dem Krabbeln zu starten.

