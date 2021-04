Die schlimmsten Befürchtungen von DMX (50)' Liebsten wurden wahr: Der Rapper ist gestorben. Vergangene Woche hatte der "X Gon' Give It To Ya"-Interpret eine Überdosis genommen und infolgedessen einen Herzinfarkt erlitten. Eine halbe Stunde war der Musiker ohne Sauerstoff, was Hirnschäden zur Folge hatte. Nach mehreren Tests am Gehirn war den Ärzten nun klar, dass er es nicht schaffen würde. DMX' Verwandtschaft sollte deshalb schon vor seinem Tod Abschied nehmen.

Wie Mirror berichtet, hatte sich der Zustand des 50-Jährigen in den vergangenen Stunden rapide verschlechtert. So sollen seine Organe eines nach dem anderen versagt haben. Die Familie des Künstlers, der mit bürgerlichem Namen Earl Simmons heißt, wurde deshalb angehalten, ins Krankenhaus zu kommen, um sich zu verabschieden. Kurze Zeit später ist DMX verstorben.

Die Nachricht von seinem Tod erreichte bereits zahlreiche Fans. "So ein trauriger Tag. Ruhe in Frieden, DMX" oder "DMX' Tod ist so herzzerreißend. Wir haben eine weitere Legende verloren", teilten nur zwei User ihre Trauer via Twitter mit.

Getty Images DMX im Juni 2019

Getty Images DMX, Rapper

Getty Images Rapper DMX

