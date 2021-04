The Biggest Loser-Star Jessica hat noch viel vor! Die Bäckerei-Fachverkäuferin hat es in der Fitnessshow bis ins Halbfinale geschafft und auf ihrer TV-Reise jede Menge an Gewicht verloren – rund 50 Kilo hat die Dunkelhaarige mittlerweile schon abgenommen. Trotz des Mega-Erfolgs ist Jessica aber noch nicht ganz zufrieden mit ihrem neuen Ich. Wie viele Kilo möchte sie sich in Zukunft noch abtrainieren?

In einer Instagram-Fragerunde beantwortet das einstige Schwergewicht, wie viel Gewicht noch bis zum absoluten Traumgewicht runter müsse. "Noch so zehn bis 15 Kilo", antwortet Jessica ihren Fans. Das große Ziel scheint allerdings nicht ganz so leicht zu erreichen sein. Die 24-Jährige verrät in dem Q&A auch, dass sie seit Ausstrahlung des Finales nicht nur ab-, sondern auch mal zugenommen habe. Nach ihrer Zeit auf der griechischen Insel Naxos könne der Sport eben nicht mehr ganz so gut in den Alltag integriert werden. "Weniger, aber Sport ist immer dabei", betont Jessica aber.

Ihr genaues Gewicht kennt die Ötigheimerin aktuell aber gar nicht, wie sie in ihrer Story zugibt. "Ich habe mich noch nicht gewogen im Moment", sagt sie. Ihrem Gefühl nach sei sie aber auf einem guten Weg.

Anzeige

Instagram / jessica_thebiggestloser2021 "The Biggest Loser"-Star Jessica

Anzeige

© SAT.1 Jessica bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Instagram / jessica_thebiggestloser2021 Jessica, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de