Jessica kann stolz auf sich sein! Die junge Frau schaffte es in der vergangenen The Biggest Loser-Staffel bis ins Halbfinale. Um ihren Traum von einer schlankeren Linie wahrwerden zu lassen, kämpfte sie sich über Wochen durch die Show und nahm auch zu Hause noch weiter ab. Im Laufe dieser Zeit machte die 24-Jährige eine immense körperliche Veränderung durch. Wie extrem der Vorher-Nachher-Unterschied wirklich ist, zeigt Jessi nun im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die dunkelhaarige Schönheit zwei Fotos von sich, die sie zu einer Collage zusammenfügt. Das linke Bild zeigt sie vor ein paar Monaten, auf dem rechten Foto präsentiert sie sich so, wie sie aktuell aussieht. Unschwer zu erkennen: Zwischen den beiden Schnappschüssen liegt ein großer Kilo-Unterschied! "Wollte euch noch mal schmackhaft machen, wie ich früher aussah und wie ich jetzt aussehe", schreibt Jessica zu ihrem Beitrag.

"Das ist schon heftig, solche Bilder gehören normal verboten", schätzt sie den Bilder-Vergleich amüsiert ein. Jessi betont, dass sie nie wieder so aussehen möchte wie auf dem linken Bild: "Es ist grauenvoll, sich selbst so zu sehen." Ein praktischer Nebeneffekt: Beim Anblick ihres alten Ichs bekommt die ehemalige "The Biggest Loser"-Kandidatin direkt Lust auf Sport.

Jessica bei "The Biggest Loser"

"The Biggest Loser"-Star Jessica

Jessica, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

