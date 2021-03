Es ist so weit – die Finalisten der diesjährigen Staffel von The Biggest Loser stehen fest! In der zweiten Woche des großen Halbfinales kämpften noch Ole, Gianluca, Luca, Sonja und Jessica für ein gesünderes Leben und zudem um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Kurz vor dem Finaleinzug musste eine jetzt jedoch die Koffer packen: Jessicas Gewichtsverlust hat nicht für die nächste Runde gereicht!

Als sie von Camp-Chefin Christine Theiss (41) auf die Waage gebeten wurde und eine Gewichtsdifferenz von 2,5 Kilo angezeigt bekam, gab sich Jessica bereits unzufrieden: "Das hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ich habe trotzdem mein Bestes gegeben." Im Vergleich zu ihren Mitstreitern konnte sie sich allerdings nicht durchsetzen. Selbst nach der Verteilung der Gewichtsboni änderte sich nichts mehr am Ergebnis: Jessi musste die Show an dieser Stelle verlassen.

Überholt wurde die 24-Jährige nur knapp von ihrem Mitcamper Ole, der schon fest mit seinem Ausscheiden gerechnet hatte. Sein Gewichtsbonus von 800 Gramm rettete ihn schließlich aber gerade so ins Finale. Damit kämpft er nächste Woche mit Luca, Gianluca und Sonja um den Titel "The Biggest Loser 2021"!

"The Biggest Loser" – das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Jessica und Melissa bei "The Biggest Loser"

Jessica bei "The Biggest Loser"

Ole bei "The Biggest Loser"

