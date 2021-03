So krass haben sich die The Biggest Loser-Kandidaten verändert! Die aktuelle Staffel der beliebten TV-Show ging am Montagabend zu Ende. Ein letztes Mal trafen die Camp-Bewohner beim großen Finale aufeinander – und präsentierten den Abnehmerfolg der vergangenen Monate. Dabei begeisterten nicht nur die vier Finalisten inklusive Staffelsieger Ole die Zuschauer – auch beim Auftritt der anderen Kandidaten fiel so manchem Zuschauer die Kinnlade runter! "Am Anfang war mein Ziel, 30 Kilo im Camp abzunehmen. Dann bin ich aber 50 Kilo leichter nach Hause geflogen. Ich hätte zuvor nicht gedacht, dass ich so viel abnehmen kann", gab sich der Gewinner im Promiflash-Interview schier überwältigt von seiner Leistung.

