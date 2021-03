So krass haben sich The Biggest Loser-Kandidaten verändert! Gianluca, Ole, Jessica, Toni, Luca und Sonja haben es in der Abnehm-Show bis ins Halbfinale geschafft. Von der griechischen Insel Naxos ging es für die Gruppe nun ins kalte Tirol. Dort stand vor der ersten Challenge das große Umstyling an. In schicken Outfits traten sie auf die Bühne – und flashten nicht nur die Coaches, sondern gerieten auch beim Blick auf das eigene Spiegelbild komplett aus dem Häuschen!

"Als Gianluca um die Ecke kam, dachte ich mir: Wow, der Junge sieht echt fantastisch aus", war Coach Ramin Abtin (48) begeistert, als der Kölner als Erster über den Laufsteg ging. Doch auch bei seinen Mitstreitern fiel so manche Kinnlade runter. "Unglaublich, wow, so schön", haute es Trainerin Petra Arvela regelrecht von den Socken, als Jessica ihren Look präsentierte – und auch bei Toni klatschten alle mit einem breiten Lächeln auf den Lippen in die Hände.

Die Kandidaten waren sichtlich überwältigt von den Ergebnissen der vergangenen Wochen. "Ich hab eine geile Drecksau im Spiegel gesehen. Holla die Waldfee, das bin ich?!", meinte Luca und konnte es kaum fassen. "Das fühlt sich unreal an. Man schaut in den Spiegel und sieht einen ganz anderen Menschen", versuchte Sonja ihre Gefühle in Worte zu packen. "Ihr seht so geil aus, echt mega!", grinste Ole seine Konkurrenten kopfschüttelnd an, als er schließlich als Letzter ins Studio kam.

"The Biggest Loser", am 28. März 2021, um 17:35 Uhr in SAT.1; das große Finale am Montag danach, 29. März 2021, um 20:15 Uhr, in SAT.1.

© SAT.1 Jessica bei "The Biggest Loser"

© SAT.1 Toni bei "The Biggest Loser"

© SAT.1 Ole, "The Biggest Loser"-Kandidat 2021

© SAT.1 Gianluca bei "The Biggest Loser"

© SAT.1 Christine Theiss und Sonja bei "The Biggest Loser"

© SAT.1 Luca bei "The Biggest Loser"

