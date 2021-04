Im Fall von Phillip Adams werden neue Schritte eingeleitet. Am vergangenen Donnerstag soll der einstige American-Football-Spieler nicht nur ein Ehepaar und deren zwei Enkelkinder, sondern kurz darauf auch sich selbst getötet haben. Ein Experte behauptete, dass Philip diese grausame Tat wegen eines anhaltenden Kopftraumas ausgeübt hatte, dass ihn emotional instabil machte. Das Gehirn des NBA-Stars soll nun untersucht werden – litt Philip wirklich an einer Hirnerkrankung?

Der Direktor des Zentrums für Sportmedizin am New Yorker Institut für Technologie sei sich sicher, dass der Sportler an einer degenerativen Gehirnkrankheit namens CTE (Chronische Traumatische Enzephalopathie) erkrankt ist – dieses Phänomen tritt meistens nur bei Footballspielern auf. Laut TMZ gab Philips Familie den Ärzten die Erlaubnis, ihn posthum einem sogenannten CTE-Scan zu unterziehen. Es soll festgestellt werden, ob der 32-Jährige tatsächlich krank war und die oben genannte Erkrankung der Grund für seine Horror-Tat ist. Es könne allerdings bis zu sechs Monate dauern, bis ein eindeutiges Ergebnis vorliegt.

Tatsächlich soll Adams sein Karriere-Aus nicht gut verkraftet haben. Nach mehreren Verletzungen musste er 2015 aus der NFL aussteigen und nahm danach depressive Züge an, wie sein Agent Scott Casterline Daily Mail verriet: "Ich hatte das Gefühl, dass er ohne Football verloren war, deprimiert. Aber es war wirklich schwer, an ihn heranzukommen, weil er sich so isolierte."

