Prinz Harry (36) reiste jetzt aus einem traurigen Anlass nach London. Vor wenigen Tagen machte eine erschütternde Nachricht aus dem britischen Königshaus die Runde: Prinz Philip, der langjährige Ehemann von Queen Elizabeth II. (94), verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren. Um bei der Beerdigung seines Großvaters anwesend zu sein, reiste Harry aus den USA nach London – und wurde bei seiner Ankunft in der Heimat gesichtet!

Wie das Magazin Hello! berichtet, war der Prinz bereits am Samstag aus Los Angeles abgereist und nach einem zehnstündigen Flug zu Londoner Ortszeit am Sonntag gegen 13.15 Uhr am Flughafen Heathrow gelandet. Dort wurde er mit schwarzer Maske, Jacke und Chino-Hose bekleidet abgelichtet. Gleich nach seiner Ankunft sei der 36-Jährige zum Kensington-Palast gebracht worden, in dem er bis vor einiger Zeit noch lebte.

Harry reiste ohne seine Frau Herzogin Meghan (39) nach London. Das soll jedoch nicht in Zusammenhang mit ihrem kürzlichen Skandal-Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey (67) stehen – vielmehr habe der Arzt der schwangeren 39-Jährigen ihr davon abgeraten, die Reise anzutreten.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz Philip bei der Rugby-Weltmeisterschaft, 2015

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Philip, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de