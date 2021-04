Wird Chethrin Schulze (29) etwa schon bald als Rosenverteilerin im TV zu sehen sein? Die einstige Love Island-Kandidatin suchte bereits 2017 ihre Liebe vor laufenden Kameras – damals ging sie aber leider leer aus. Und auch die darauffolgende Beziehung mit ihrem Ex Marco Mirwald scheiterte unglücklicherweise. Immer wieder betont die Beauty aber, wie sehr sie sich einen Partner wünscht. Fans sind sich nun sicher: Den wird Chethrin schon bald als neue Bachelorette suchen!

Einige Instagram-Posts der Influencerin heizen die Gerüchteküche mächtig an. Zu Aufnahmen in glamourösen Roben schrieb Chethrin nämlich einige tiefsinnige Sprüche über die Liebe, so unter anderem: "Vertraue deinem Instinkt und urteile damit, was dein Herz dir sagt. Dein Herz wird dich nicht verraten." Auch die Hashtags "#Entscheidungen" oder "NeuesKapitelInMeinemLeben" ließen die Fans Verdacht schöpfen. "Mega! Ich glaube, da steht die neue Bachelorette", lautete einer von vielen Kommentaren in diese Richtung.

Ein weiteres Indiz dafür, dass eventuell tatsächlich bald 20 Männer um Chethrin buhlen werden: Sie befindet sich aktuell in Griechenland. Zur Erinnerung: Auch die vergangene "Die Bachelorette"-Staffel mit Melissa Damilia (25) wurde dort gedreht. Was meint ihr? Könnt ihr euch Chethrin als neue Bachelorette vorstellen? Stimmt jetzt ab!

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, April 2021 in Griechenland

TVNOW Bachelorette Melissa, 2020 auf Korfu

