Hat es sich Prinz Marcus von Anhalt (54) mit der deutschen TV-Welt verscherzt? Nach der ersten Promis unter Palmen-Folge kassierte der Adoptivsohn von Frédéric von Anhalt (77) zahlreiche Hate-Kommentare – der Grund: Er outete sich als komplett homophob, als Dragqueen Katy Bähm (27) über ihre Sexualität sprach. Am Ende wählten ihn seine Mitstreiter raus. Eigentlich sollte er in der anschließenden Late-Night-Show noch einmal zu Wort kommen. Doch da wurde er nach nur wenigen Sekunden aus der Leitung geworfen.

Das Moderatoren-Duo Jochen Bendel (53) und Melissa Khalaj (31) kündigte bei "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" am Montagabend schon mit mäßiger Begeisterung an, dass der Bordellbesitzer noch per Video-Chat zugeschaltet werden würde. Als er sich dann sichtlich und hörbar alkoholisiert meldete, fackelten die zwei nicht lange. Betrunken brauche er kein Interview geben. "Dann würde ich sagen, lassen wir es einfach. Wir wollten uns eigentlich noch mal ein bisschen mit dir unterhalten und dir sagen, wie wir deinen Auftritt fanden", machte Jochen kurzen Prozess.

Seine Kollegin warf noch ein, dass Marcus' Äußerungen ihrer Meinung nach "ekelhaft" waren. Und obwohl der Protz-Prinz das Wort noch an die ebenfalls anwesende Melanie Müller (32) richten wollte, legten Melissa und Jochen einfach auf. "Ja, schlechte Verbindung – ciao!", verabschiedeten sie sich.

SAT.1 Katy Bähm, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

© sixx / Jens Hartmann Melissa Khalaj und Jochen Bendel, Moderatoren von "Promis unter Palmen – Die Late Night Show"

SAT.1 Prinz Marcus von Anhalt, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

