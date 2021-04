Erneut erschüttern Schüsse die Football-Welt! Der ehemalige NFL-Profi Al Toon spielte zwischen 1985 und 1992 als Wide Receiver für die New York Jets. Seine Tochter Molly Lillard knüpfte an die sportliche Karriere ihres Vaters an und wurde eine herausragende Volleyballspielerin in der Universitätsliga. Am Sonntag wurde die Polizei zu ihrem Haus in Scottsdale im US-Bundestaat Arizona gerufen, nachdem Schüsse gemeldet worden waren. Später fanden die Beamten im Haus die Leichen der 36-Jährigen und ihres Mannes Royce.

Wie die New York Post berichtete, habe sich Royce im Haus verschanzt, als die Polizisten eintrafen. Über Stunden hätten sie das Haus belagert, ehe ein Sondereinsatzkommando das Gebäude gestürmt und das tote Paar gefunden habe. Die Einsatzkräfte gehen von einem sogenannten erweiterten Selbstmord aus: Demnach habe Royce seine Frau Molly erschossen und sich später nach Eintreffen der Polizisten selbst getötet.

Im Haus habe sich auch das acht Monate alte Baby der beiden befunden. Körperlich sei das Kind unverletzt, berichtete ein Polizeisprecher dem Blatt. Familienangehörige würden sich nun vorerst um das Wohlergehen des Kleinkinds kümmern.

Getty Images Al Toon 1990 in New York

Getty Images Al Toon im Dezember 1989

Getty Images Al Toon im September 1992



