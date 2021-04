Was war das für ein explosiver Einstieg in die zweite Staffel von Promis unter Palmen! Es floss viel Alkohol, der wiederum zu aggressiver Stimmung führte und schon gingen auch die ersten Dinge kaputt! Mittendrin: Ballermann-Sängerin Melanie Müller (32). Die rasselte schon gehörig mit Grobmotoriker Calvin Kleinen aneinander, der im Suff nicht nur so manches Glas umschmiss, sondern gegenüber der Blondine auch unangenehm patzig wurde. Promiflash wollte nun von Melli wissen: Wird "Promis unter Palmen" für sie zur Grenzerfahrung?

“Wenn von meinen Kollegen jemand sagt, dass er an seine Grenzen gekommen ist, dann weiß ich nicht, ob sie schon mal wandern waren oder den Kilimandscharo bestiegen haben", scherzt das Busenwunder im Talk mit Promiflash. Als hart gesottene Reality-TV-Teilnehmerin und waschechte Mallorca-Ikone sollte die 32-Jährige auch nichts mehr so schnell schocken. Eines gibt sie immerhin zu: "In so einem Format ist man eingesperrt mit irgendwelchen Gurken, die man nicht leiden kann und ist natürlich irgendwann genervt."

Ob die nervtötenden "Gurken" der Ex-Bachelor-Lady auf Dauer die Laune verdorben haben? Nein. Melanie konzentrierte sich stattdessen einfach auf die positiven Seiten ihrer Trash-TV-Kandidatur. "Wir hatten tolles Wetter, tolles Essen und auch viel Spaß", erklärt die Blondine und fügt an: "Und so hart waren die Spiele jetzt auch nicht, dass man sagen könnte, man sei körperlich an seine Grenzen gekommen."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, TV-Bekanntheit

ActionPress Melanie Müller auf einer Privatparty im Jahr 2020

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im August 2020

